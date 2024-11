Tutto.tv - GF, Alfonso D’Apice ha mentito, ha avuto altre donne oltre Federica? Lei lo inchioda

Petagna ehannoun nuovo confronto al Grande Fratello dopo quello avvenuto ieri. In queste ore, infatti, i due concorrenti si sono lasciati andare ad una chiacchierata con le Non è la Rai in cui hanno fatto emergere delle faccende piuttosto interessanti. Ad un certo punto, la ragazza ha messo spalle al muro il suo coinquilino ponendo l’accento sul fatto che lui non sarebbe stato del tutto sincero, specie in relazione a quanto accaduto dopo Temptation Island.al GF, il ragazzo hastanno approfittando della convivenza all’interno della casa del GF per parlare un po’ di tutto quello che gli è successo e di cosa potrebbe riservare loro il futuro. La Petagna è stata alquanto categorica nel dire di credere che non ci sarà una riconciliazione con il suo ex.