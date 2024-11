Lanazione.it - Gara tra i cittadini per le luminarie

Il gruppo Facebook “Sei di Subbiano se. in collaborazione con Pro Loco Subbiano, lancia la "Battaglia delle Luci di Natale – Subbiano Edition", un’iniziativa volta ad unire e coinvolgere la comunità locale. "Questo è un contest originale e inclusivo" - dicono i promotori, "che punta a celebrare la creatività e l’entusiasmo degli abitanti di Subbiano, con premi pensati per valorizzare le realtà commerciali locali".Tutte le decorazioni dovranno essere ultimate entro e non oltre sabato 14 dicembre e i partecipanti dovranno impegnarsi molto perché saranno i loro cona decidere chi vince.