Ilrestodelcarlino.it - Esplosione alla Reagens di San Giorgio di Piano: ferito un operaio

Sandi(Bologna), 6 novembre 2024 -di Sandi, poco dopo le 8. Unleggermente. L’azienda di via Codronchi produce sostanze chimiche di vario genere. Questa mattina, per cause da chiarire e in via di definizione, verso le 8.15, un grosso silos presente nell’area produttiva è esploso. In zona, in quel momento, solo un, un 55enne, che è stato travolta dall’onda d’urto ed è rimasto leggermente. Il boato si è avvertito anche a svariati chilometri di distanza mettendo inrme i cittadini. L’area è stata transennata. Al momento sul posto ci sono i carabinieri di Sandi, la Medicina del Lavoro e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno mettendo in sicurezza l’area e stanno cercando di appurare le cause di questa deflagrazione.