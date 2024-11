Ilgiorno.it - Enula, da Amici al pop etereo

Una può contare su un timbro vocale particolare e tanta personalità, l’altra sulla capacità di coniugare con naturalezza nelle sue canzoni melodie accattivanti e testi profondi. Assieme daranno vita a una serata dedicata alla nuova musica al femminile. Domani alle 21 al The Bank di viale Lombardia a Monza nuova tappa della rassegna “Ladies Vibes“, appuntamento periodico per far scoprire al pubblico cantanti, cantautrici e band emergenti, dando loro l’opportunità di proporre dal vivo musica originale e inedita, in modo diretto e vibrante. Stavolta il palco del locale monzese ospiterà un doppio concerto: a esibirsi sarannoe SoloSara. Cantautrice 28enne, SoloSara, all’anagrafe Sara Brancati, si è fatta conoscere con il singolo “Piano cartesiano“, che racconta la complessità delle comunicazioni in una relazione e la difficoltà a trovare un punto di equilibrio quando le vite di due persone si incontrano, fosse per un attimo, un giorno o una vita.