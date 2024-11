Cocaina a tonnellate nei container della frutta esotica | smantellata una rete internazionale di spaccio

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

PISA – Smantellato dalla Guardia di Finanza un trafficodi droga. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, su richiestaDirezione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Filippo Spiezia, in un procedimento penale a carico di diversi soggetti, ritenuti essere componenti di una associazione a delinquere coinvolta in una serie di episodi di importazione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente. L’ordinanza, eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Pisa, in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e la Stazione navale di Livorno, ha riguardato 23 persone in Italia (Toscana, Calabria, Lazio, Puglia, Campania, Lombardia, Veneto, Liguria) ed all’estero (Albania, Francia, Spagna e Romania).