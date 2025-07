Investito dall’autobus di fronte ai Giardini Margherita | muore dopo 16 giorni

Un dramma che ha scosso Bologna: dopo 16 giorni di sofferenza, Valerio Laierno, l’uomo investito dall’autobus di fronte ai Giardini Margherita, non è riuscito a sopravvivere. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto un incidente possa cambiare in un attimo il destino di una persona. La città piange ancora questa perdita improvvisa, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Bologna, 13 luglio 2025 – Non ce l’ha fatta Valerio Laierno, il 58enne investito il 26 giugno da un autobus lungo viale Gozzadini, di fronte ai Giardini Margherita. L’uomo, ospite di un dormitorio pubblico in zona Massarenti, era originario di Manfredonia. Dopo 16 giorni di agonia, si è spento ieri mattina all’ospedale Maggiore, dove da subito dopo l’incidente era stato trasportato in codice di massima gravità. Erano circa le 18, quel drammatico giovedì: l’uomo stava dormendo sulla banchina degli autobus di fronte a piazza Porta Castiglione; il bus 39 aveva fatto la sua sosta alla fermata, caricando e scaricando i passeggeri, per poi riprendere la sua corsa sui viali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it