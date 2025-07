Valerio Tuveri è il ragazzo che cancella i graffiti sui muri di Roma | Voi sporcate io lascio un esempio Mi scrivono muori ma cambiare si può

Valerio Tuveri, il giovane influencer romano di 28 anni noto per cancellare graffiti dai muri di Roma, si fa portavoce di un messaggio forte: rispetto e cura per la città. Il suo impegno dimostra che cambiare si può, anche attraverso azioni semplici ma significative. In un’epoca in cui l’arte urbana spesso divide, Valerio ci ricorda che ogni gesto positivo può fare la differenza. Vuoi scoprire come la passione può trasformare la nostra città?

«Sono innamorato di Dragon Ball, l?ho visto 10 volte, ma non mi piace trovarlo sui muri della mia città». Così, l?influencer 28enne Valerio Tuveri, conosciuto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Valerio Tuveri è il ragazzo che cancella i graffiti sui muri di Roma: «Voi sporcate, io lascio un esempio. Mi scrivono "muori", ma cambiare si può»

In questa notizia si parla di: valerio - tuveri - muri - ragazzo

Valerio Tuveri, minacce al tiktoker che cancella i graffiti sui muri di Roma: «Mi augurano la morte»; I graffiti non sono arte. Chi è Valerio Tuveri, il ragazzo che pulisce i muri di Roma; Mr.Tuvs minacciato di morte perché pulisce i muri di Roma. Il tiktoker sbotta: “Sono come i cani,….

Chi è Valerio Tuveri, il ragazzo che pulisce i muri di ... - RomaToday - Su TikTok i suoi video in cui ricopre scritte vandaliche, tag e graffiti sono stati visti da ... Secondo romatoday.it

Valerio Tuveri, minacce al tiktoker che cancella i graffiti sui muri di ... - Valerio Tuveri, minacce al tiktoker che cancella i graffiti sui muri di Roma: «Mi augurano la morte» Riceve milioni di “mi piace” con i video in cui pulisce palazzi e monumenti. Come scrive ilmessaggero.it