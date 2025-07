Il racconto choc della bimba | Sandro urlava con nonna e mamma poi ha sparato C' era tanto sangue

Un dramma scuote la tranquilla campagna di Marotta: una bambina, traumatizzata, ha assistito a una scena agghiacciante, con urla e sangue. Un gesto estremo, un colpo di pistola alla testa che ha strappato via una vita, quella di Griselda Cassia Nunez, 44 anni. La tragedia si consuma davanti ai nostri occhi, lasciando un segno indelebile nella comunità . Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

MAROTTA Le ha sparato un colpo di pistola alla testa a bruciapelo. Così è morta Griselda Cassia Nunez, 44 anni, all'esterno della casa in cui risiedeva, nella campagna di Marotta,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il racconto choc della bimba: «Sandro urlava con nonna e mamma, poi ha sparato. C'era tanto sangue»

