Fuga dall?incidente si barrica in casa e poi assale i vigili | Vi taglio mani e gola

In un episodio che ha scosso Jesi, un uomo si è barricato in casa dopo un incidente e ha rivolto minacce violente ai vigili. La tensione è salita alle stelle, con parole di vendetta che lasciano senza fiato. Ma cosa c’è dietro questa furia improvvisa? Scopriamo insieme i dettagli di un caso che mette in luce come la paura e la disagio possano sfociare in gesti estremi.

JESI «So dove lavorate, se non arrestate l?egiziano entro stasera vi vengo a cercare, vi taglio mani e gola». Chi fosse l?egiziano in questione non si è mai capito: nei. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fuga dall?incidente, si barrica in casa e poi assale i vigili: «Vi taglio mani e gola»

