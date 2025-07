Mediaset vola coi maranza | un clamoroso caso al mattino

Mediaset vola coi Maranza, un caso esploso al mattino che sta facendo discutere tutta Italia. Vi presentiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo: chi sale (Morning News / Canale 5) e quali tendenze emergono nel panorama televisivo attuale. In un contesto già segnato da criminalità e tensioni sociali, i fenomeni di disagio estivo aggiungono ulteriore pepe alla nostra quotidianità . Non resta che scoprire come questa onda influenzerà il nostro modo di vivere.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Morning News Canale 5) Non bastava la criminalità organizzata, la delinquenza, il caso Ramy, le rivolte nelle periferie e tutte le problematiche connesse alla sicurezza nelle nostre città . Adesso a condizionare la nostra vita ci pensano pure fenomeni di disagio estivo. Giustamente Morning News, il format mattutino estivo di Canale 5 condotto per il secondo anno da Dario Maltese, giovedì ha affrontato il tema dei “maranza” che devastano le nostre spiagge. Nello spazio si è parlato delle bande di ragazzi che di notte mettono a ferro e fuoco bagni della riviera romagnola a Cervia, Cesenatico, lidi ferraresi, Rimini, distruggendo lettini, sdraio, ombrelloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mediaset vola coi maranza: un clamoroso caso al mattino

