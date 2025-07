Clamoroso alla ‘Vedova’ | ecco il sentiero fuorilegge costruito con corde e tubi

Clamoroso alla Vedova: un sentiero fuorilegge costruito con corde e tubi si apre tra le meraviglie del Conero, attirando turisti in cerca di emozioni forti. Promosso da strutture ricettive e condiviso sui social, questo percorso mozzafiato, situato in una zona protetta, mette a rischio la sicurezza e l’ambiente. Tutto molto suggestivo, se non fosse che quello stradello dovrebbe essere chiuso e soprattutto interdetto alle persone. Le autorità ora devono intervenire per tutelare questo angolo di paradiso.

Ancona, 13 luglio 2025 – Il sentiero che conduce al paradiso: pubblicizzato dalle strutture ricettive del Conero, esaltato sui social, sfruttato da bagnanti e turisti amanti dell’avventura. Il percorso mozzafiato in questione nasce in località La Vedova, in piena area Parco del Conero, a due passi dall’omonima trattoria. Tutto molto suggestivo, se non fosse che quello stradello dovrebbe essere chiuso e soprattutto interdetto alle persone. Le solite cose all’italiana, dove il concetto della ‘mano che lava l’altra’ impera e le istituzioni preferiscono non mettersi di traverso, favorendo una serie di clamorose irregolarità senza immaginare i potenziali rischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clamoroso alla ‘Vedova’: ecco il sentiero fuorilegge costruito con corde e tubi

