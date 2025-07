La staffetta dei grandi Jannik e Carlos i nuovi Big Two Djokovic verso il tramonto

Londra si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del tennis: Jannik e Carlos, i due giovani campioni, stanno emergendo come i veri protagonisti del futuro. Mentre Djokovic appare sempre più in affanno, la scena si apre a una staffetta generazionale ricca di promesse e sfide emozionanti. Il loro percorso verso la supremazia promette di rivoluzionare il panorama tennistico e di regalare spettacoli indimenticabili. La partita è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire.

Londra, 13 luglio 20205 – Comunque vada, sarà una diarchia. Perché l'ennesima finale tra Sinner e Alcaraz nel giro di pochi mesi si è incaricata di cancellare ogni dubbio residuo: probabilmente siamo arrivati alla fine dei Big Three, perché sulla distanza dei cinque set e delle due settimane è chiaro che Djokovic ormai fatica a tenere sul piano fisico. Ma un terzo incomodo che possa creare difficoltà a Jannik e Carlos ed inserirsi nella lotta al vertice per i prossimi dieci anni al momento non si vede. A turno tutti gli aspiranti sono stati bocciati, come quando provi ad entrare al volo su una giostra che gira velocissima e vieni respinto all'esterno.

