talenti da palcoscenico il domani della musica al festival delle apuane incorona dario comparini

Hanno regalato forti emozioni con i loro brani, i cantautori che si sono esibiti in modalità live sul palco per il Premio Festival delle Apuane condotto da Serena Martinelli. Venerdì sera in piazza Menconi a Marina di Carrara un grande pubblico alla sesta edizione. Tra i 15 finalisti sul primo gradino del podio è salito Dario Comparini con il brano "Maledetta drama Queen", sul secondo Flavia Guidi con "Tempo imperfetto" e Methos con "Un giorno come gli altri" sul terzo. Le targhe: per il miglior arrangiamento a Helene, per il miglior testo a Marco Scarfiglieri, per la miglior interpretazione a Marta Pitì e per la miglior esibizione live a Nicola Fruzzetti.