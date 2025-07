Buon onomastico Enrico oggi 13 luglio | immagini di auguri da condividere

Oggi, 13 luglio, celebriamo l’onomastico di Enrico, un nome ricco di storia e virtù. Ricordiamo San Enrico, imperatore e re d’Italia, figura di spicco del Sacro Romano Impero, e la sua santa consorte Cunegonda. Per questa occasione speciale, condividi immagini di auguri per rendere omaggio a chi porta questo nome, simbolo di nobiltà e fede. Scopri le più belle idee per festeggiare con stile e affetto!

Si festeggia oggi 13 luglio Enrico il Santo. L'ultimo esponente della famiglia degli Ottoni fu imperatore del Sacro Romano Impero, d'Italia e duca di Baviera. Anche la moglie, Cunegond a, è stata canonizzata dalla chiesa cattolica. Enrico il Santo, fu imperatore del Sacro Romano Impero e re d'Italia. Figlio del duca, Enrico II, duca di Baviera e di Gisella di Borgogna, da ragazzo visse a Hildesheim con il fratello Bruno. Entrambi furono educati alla fede cristiana da San Volfango, vescovo di Ratisbona. L' imperatore Ottone II si occupò della sua educazione dopo aver esiliato il ribelle cugino e padre di Enrico.

