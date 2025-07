Non pensavo fosse l’ultimo saluto Il dolore per la fine di Gianna morta con l’auto in un burrone

Il dolore per la perdita di Gianna Corgiatini, una donna dalla solarità unica, scuote Arezzo. Solo un giorno fa si scambiavano battute alla cassa del supermercato, e ora il suo sorriso si è spento tragicamente in un incidente. Ricordi, immagini e frasi si intrecciano nel ricordo di chi l’ha amata, lasciando un vuoto incolmabile. Ma come si può davvero dire addio a una così brillante presenza?

Arezzo, 13 luglio 2025 – “Ancora non ci credo, proprio ieri mattina alla Pam intorno alle 14 ci siamo viste alla cassa. Abbiamo scherzato, mai avrei immaginato che quello sarebbe stato l’ultimo” saluto”. Ricordi, frasi, immagini. Tutto quello che serve a descrivere una donna “di una solarità unica”: Gianna Corgiatini è morta sulla strada di casa, venerdì pomeriggio. La sua vita si è fermata in fondo a un burrone dove è precipitata con la sua auto, a pochi chilometri da Agazzi, dove viveva con la famiglia. Una persona che amava stare in mezzo agli altri ed essere d’aiuto per chi aveva bisogno: così al supermercato nell’andirivieni di carrelli e storie di vita, tra gli scaffali dei biscotti o sul nastro che scorre davanti alle casse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Non pensavo fosse l’ultimo saluto”. Il dolore per la fine di Gianna, morta con l’auto in un burrone

In cattedrale l'ultimo saluto a Gianna Corgiatini - In un'atmosfera di commozione e rispetto, lunedì 14 luglio si terranno i funerali di Gianna Corgiatini, 56 anni, tragicamente scomparsa in un incidente vicino ad Arezzo.

