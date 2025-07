Wsj Musk investe 2 miliardi di SpaceX nella sua xAI

All'inizio di questa rivoluzione tecnologica, Musk dimostra ancora una volta la sua determinazione nel plasmare il futuro dell’Intelligenza Artificiale. Con un investimento di 2 miliardi di dollari in xAI, quasi la metà di quanto raccolto da Grok, si conferma come uno degli attori più ambiziosi e influenti del settore. Un segnale chiaro: Elon Musk non si ferma e mira a competere con giganti come OpenAI, aprendo nuove strade all’innovazione.

SpaceX di Elon Musk ha accettato di investire 2 miliardi di dollari nella sua azienda di intelligenza artificiale xAI, quasi la metà della recente raccolta di capitale del produttore di chatbot Grok. Lo scrive il Wall Street Journal, citando investitori vicini alle due societa'. Musk ha ripetutamente mobilitato il suo impero economico per dare impulso alla startup di intelligenza artificiale, che sta cercando di raggiungere OpenAI. All'inizio di quest'anno, ha fuso xAI con X, unendo quello che era un piccolo laboratorio di ricerca con una piattaforma di social media che contribuisce ad amplificare la portata del suo chatbot Grok. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wsj, Musk investe 2 miliardi di SpaceX nella sua xAI

