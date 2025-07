Liceo Lorenzini Ecco i centisti della maturità

L’anno scolastico al liceo Lorenzini si è concluso con celebrazione e orgoglio, celebrando i 25 centisti, tra cui 7 con la lode e molti con il massimo dei voti. Come ricorda la preside Annalisa Fattori, “nelle asperità si forgiano gli spiriti più forti e gli ingegni più puri”. Un traguardo che testimonia impegno e resilienza, lasciando un’impronta indelebile nel cammino di questi giovani talenti. La loro strada verso il futuro è ormai tracciata, ricca di promesse e successi.

L'anno scolastico si è concluso al liceo Lorenzini. "Come a una buona semina - dice la preside Annalisa Fattori - è seguita una fruttuosa raccolta, non senza tribolazioni. È noto che è nelle asperità che si forgiano gli spiriti più indomiti e gli ingegni più puri". I centisti sono stati 25, 7 dei quali con la lode. Si sono diplomati con 100100: Eralda Bali, Caterina Buonamici, Matteo Caruso, Davide Cretu, Giada Fazzi, Aurora Gozzoli, Maria Macheda, Elisa Maroni, Margherita Mazzei, Letizia Mazzoni, Alessia Megaro, Giulio Niccolai, Giulia Orsi, Martina Pacifico, Alexandra Paoleschi, Giorgia Ripa, Diego Rosi, Anna Sturlini.

