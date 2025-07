Migranti e ingressi irregolari Maxi operazione della Polizia

Una vasta operazione della Polizia di Stato sta scuotendo l’Italia, smascherando un sistema di pratiche fraudolente e tangenti legate agli ingressi irregolari dei migranti. Con un intervento ad alto impatto, sono stati arrestati 10 soggetti, tra cui 9 stranieri, e sono state sgominate reti criminali che minacciavano la sicurezza del nostro Paese. Questa operazione dimostra quanto siano cruciali il lavoro di prevenzione e la fermezza delle forze dell’ordine per tutelare la nostra società.

Maxi operazione della Polizia di Stato lungo lo Stivale su false pratiche e mazzette per gli ingressi di migranti. L'operazione, realizzata con modalità 'ad alto impatto' – che ha portato a 10 arresti, di cui 9 stranieri – ha coinvolto anche la Squadra Mobile di Massa Carrara guidata da Antonio Dulvi Corcione. Insieme a quelle delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Foggia, Matera, Milano, Monza Brianza, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Taranto, Terni, Torino, Treviso, Vercelli e Vibo Valentia, con il prezioso supporto dei Reparti prevenzione crimine e degli Uffici Immigrazione delle Questure interessate.

