Lepore e la polemica sulle piante in vaso | Via alla rivoluzione verde Renderemo Bologna più vivibile

Bologna si prepara a una vera e propria rivoluzione verde, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile e sostenibile. Dopo il successo degli alberi in vaso contro il caldo, il sindaco Lepore annuncia un grande progetto che cambierà il volto del centro storico. La sfida è ambiziosa: portare il verde in modo permanente, affrontando il cambiamento climatico. E su questo lanceremo un grande confronto con la comunità e gli esperti per costruire un futuro più verde e resiliente.

Bologna, 13 luglio 2025 – Gli alberi in piazza per combattere il caldo sono solo l’antipasto “della rivoluzione verde ” che sarà annunciata a settembre. Il sindaco Matteo Lepore dà qualche anticipazione della svolta in arrivo: “Gli alberi nei vasi sono un esperimento. Puntiamo a portare il verde in centro storico in maniera permanente per affrontare il cambiamento climatico e le ondate di calore. E su questo lanceremo un grande confronto con la città ”. In attesa di capire se (e come) Bologna diventerà una città-giardino, Lepore conferma che già una trasformazione è in atto, grazie ai tanti investimenti attuati con i fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it