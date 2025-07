Infantino | Mondiale per Club successo enorme | più di 2 miliardi di entrate Le escluse? Potevano qualificarsi

Il Mondiale per Club di Gianni Infantino ha registrato un successo storico, con oltre 2 miliardi di euro di entrate e una partecipazione senza precedenti. La prima edizione sotto la guida del presidente FIFA ha dimostrato il potenziale di questo torneo, attirando l’attenzione mondiale. Le aspettative sono alte per la finalissima di domani, che promette di consolidare ulteriormente questo traguardo straordinario. La sfida ora è mantenere questa crescita impressionante, aprendo le porte a nuove opportunità .

2025-07-12 19:18:00 Il presidente della Fifa ha presentato in conferenza stampa i successi di questa edizione, la prima del Mondiale per Club, sia in campo che economici. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si è presentato oggi in conferenza stampa nel giorno prima della finalissima del Mondiale per Club che si concluderà domani sera e che vedrà PSG e Chelsea affrontarsi nella finalissima del torneo, per fare il punto e tirare una linea sull'organizzazione della prima edizione di questo torneo che, come confermato dal numero uno della federcalcio globale, è andato oltre ogni più rosea aspettativa.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

