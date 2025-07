Igor Protti è tornato a casa | Continuerò a combattere grazie di cuore a tutti i tifosi

Igor Protti, simbolo del cuore e della passione sportiva, torna a casa dopo un periodo difficile. La sua lotta e il suo spirito indomito si fanno ancora più forti nel mostrare gratitudine ai tifosi che lo hanno sostenuto in ogni passo. Con un messaggio di speranza e riconoscenza, Protti dimostra che, anche nelle sfide più dure, il cuore di un campione non si arrende mai. E ora, continua la sua battaglia con rinnovata determinazione, perché nulla può spegnere la forza di un vero guerriero.

Rimini, 13 luglio 2025 – Il volto è segnato, scavato. La voce flebile, quasi sussurrata. Ma gli occhi di Igor Protti brillano ancora. Brillano come quando entrava in campo con la fascia al braccio e il cuore pieno di responsabilità. Ieri, su Facebook, ha parlato a tutti noi. Un video che ha toccato corde profonde, dove Protti ha voluto dire grazie. Semplicemente, profondamente: grazie. Non più dal letto d’ospedale, dove aveva annunciato pochi giorni fa di dover affrontare una malattia dura, subdola, silenziosa. Ma da casa sua, a Livorno. “Continuo la mia lotta – ha detto – ho concluso il primo ciclo di chemioterapia, continuo a combattere e so di non essere solo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Igor Protti è tornato a casa: “Continuerò a combattere, grazie di cuore a tutti i tifosi”

“Nel bene, nel male, nella lotta”. Igor Protti, lo striscione dei tifosi fuori dall’ospedale. Lui in lacrime: “Grazie” - Nel cuore di Livorno, un gesto di immensa umanità e passione ha emozionato tutti: i tifosi fuori dall’ospedale dedicano uno striscione a Igor Protti, che versa lacrime di gratitudine.

"Forza, come sempre... Mi raccomando, siamo con te” si sente nel video. Parole semplici, vere, pronunciate con il cuore Dall’alto, Igor risponde commosso: “Lo so, lo so... grazie”, tra lacrime e singhiozzi che non riesce – e forse non vuole – nascondere. "Sono Vai su Facebook

