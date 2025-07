AEW | Kazuchika Okada diventa il primo Unified Champion battendo Kenny Omega ad All In

L'emozione ha raggiunto il suo apice al Globe Life Field, dove Kazuchika Okada ha scritto una nuova pagina di storia nella AEW. Con una vittoria epica contro Kenny Omega in un match title vs. title winner-takes-all, Okada si è laureato primo Unified Champion, riequilibrando la rivalità tra i due giganti del wrestling. Questa sfida appassionante ha portato il conto a 2-2-1, lasciando il pubblico in attesa di nuovi capitoli. La lotta per la supremazia continua, e le aspettative sono altissime.

La vittoria al Globe Life Field pareggia la storica rivalità sul 2-2-1. Kazuchika Okada ha scritto una nuova pagina di storia nella AEW diventando il primo Unified Champion della compagnia. Il wrestler giapponese ha sconfitto Kenny Omega in un match title vs. title winner-takes-all ad All In, sabato scorso al Globe Life Field. Con questa vittoria, Okada pareggia il conto degli scontri diretti con Omega: entrambi ora vantano due vittorie ciascuno, con un pareggio a completare il quadro della loro leggendaria rivalità . L’infortunio di Omega compromette la sua prestazione. Durante tutto l’incontro, Kenny Omega ha mostrato evidenti segni di sofferenza nella zona del busto, un problema che gli ha impedito di eseguire correttamente il bridge durante un suplex e di portare a termine altre manovre del suo repertorio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Kazuchika Okada diventa il primo Unified Champion battendo Kenny Omega ad All In

In questa notizia si parla di: kazuchika - okada - diventa - primo

AEW: Kazuchika Okada diventa il primo Unified Champion battendo Kenny Omega ad All In - 1 Kazuchika Okada ha scritto una nuova pagina di storia nella AEW diventando il primo Unified Champion della compagnia. Riporta zonawrestling.net