Como presa a pugni in faccia e derubata Il giudice nega ai tre rapinatori il patteggiamento | Pena proposta troppo lieve

Una rapina violenta e brutale a Como si conclude con un deciso no al patteggiamento, sottolineando la severità della giustizia di fronte alla gravità dei reati. Il giudice Walter Lietti ha infatti rifiutato la proposta di una pena troppo lieve per tre uomini che avevano preso a pugni un giudice e sottratto beni preziosi. La risposta dello Stato invoca rispetto e giustizia, e la vicenda si avvia verso un processo più rigoroso e giusto.

Como, 13 luglio 2025 – Un’applicazione di pena troppo bassa rispetto alla gravità del reato commesso. Così il Gup di Como Walter Lietti ha rigettato la proposta di patteggiamento a 4 anni di reclusione, presentata da Antonino Ciancio, 50 anni, Enrique Osvaldo Alvarez Gaona, 57 anni, residenti a Milano, e Francesco Villani, 54 anni, di Lipomo. Nel’aprile dello scorso anno, alle 8 di mattina, avevano commesso una rapina in un’abitazione di via Bonanomi: la vittima, una donna di 59 anni, era stata aggredita da due uomini che l’avevano sorpresa mentre stava per uscire da casa, vicino a piazza Martinelli, pochi attimi dopo che si era allontanato il marito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, presa a pugni in faccia e derubata. Il giudice nega ai tre rapinatori il patteggiamento: “Pena proposta troppo lieve”

Riporta ilgiorno.it

