Il gesto di generosità | una grande donazione per la nuova ambulanza

il gesto di generosità che ha portato a una grande donazione per l’acquisto della nuova ambulanza. Un atto di altruismo e solidarietà che dimostra come, anche in momenti difficili, il cuore della comunità spezzina batta forte. Antonio Guerrera, con il suo esempio, invita tutti noi a riflettere sul valore di contribuire al bene comune, perché insieme possiamo fare la differenza. E questa generosità segna un passo importante verso un futuro più sicuro e solidale.

La Spezia, 13 luglio 2025 – “Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese. Ebbene, io me lo sono chiesto e ora che si è presentata l’occasione di fare qualcosa per la comunità, l’ho fatto”. Lo spezzino Antonio Guerrera non poteva scegliere modo migliore – che quello di citare la celebre frase pronunciata da John Kennedy al momento del suo insediamento alla Casa Bianca – per spiegare, ieri mattina, il motivo del suo straordinario gesto di generosità. La citazione, infatti, divenuta un’icona del pensiero civico esprime al meglio il gesto di etica civile, ma anche – come lui stesso ha tenuto a sottolineare – religiosa, con cui Antonio Guerrera ha voluto onorare la memoria della sorella Teresa, recentemente scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gesto di generosità: una grande donazione per la nuova ambulanza

In questa notizia si parla di: gesto - generosità - donazione - ambulanza

Un gesto di grande generosità per rinascere a nuova vita: donazione multiorgano al Gom - trasformato un momento di dolore in un gesto di speranza e rinascita, grazie alla generosità di chi ha scelto di donare.

? GRAZIE BARI, ma non possiamo fermarci ora! Ciao a tutti! Questa settimana siete stati in tantissimi a rispondere alla solidarietà e non potremmo essere più grati. Ogni donazione è un gesto di speranza e vita. Tuttavia, dobbiamo essere onesti: siamo pre Vai su Facebook

Giornata speciale per la sanità di Modena, con il presidente de Pascale taglio del nastro alla nuova Casa della comunità all’ex Estense e una nuova ambulanza per il 118; Una nuova ambulanza per la Croce Rossa: un gesto di solidarietà per la comunità modenese; Due nuove ambulanze donate alla Croce Bianca di Arezzo grazie alla generosità degli imprenditori locali.