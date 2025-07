L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio

L’incognita dei dazi americani mette a rischio 33 miliardi di euro di export per Brescia e Bergamo, due province simbolo dell’industria italiana. La crescente tensione commerciale minaccia settori chiave come acciaio e alluminio, colpendo aziende e occupazione. Ora più che mai, è fondamentale capire come potrebbero evolversi questi eventi e quali strategie adottare per proteggere il nostro territorio. La sfida è aperta: il futuro delle imprese è in gioco.

Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani. Secondo la rielaborazione della Cgia di Mestre, nel 2024 l’export da Brescia verso il mercato americano ha toccato quota 1,5 miliardi (al nono posto in Italia), il 5,4% in più del 2023; dalla provincia di Bergamo sono partite merci per 1,8 miliardi di euro, in calo del 5,8% (al settimo posto a livello nazionale). Acciaio e alluminio . Attualmente, su acciaio, alluminio e derivati i dazi sono al 50%, 25% su auto, ricambi e componentistica, 10% sugli altri prodotti almeno fino all’1 agosto. Cosa succederà se, invece, la tariffa sarà portata al 20%? C’è grande preoccupazione per un contraccolpo per l’export, che, a Brescia, riporta già dati non brillanti per il 2025 (-0,2% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre meglio Bergamo con +3,4%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio

In questa notizia si parla di: brescia - bergamo - miliardi - dazi

«Bergamo e Brescia insieme per la Cultura»: finanziati 12 progetti - Bergamo e Brescia uniscono le forze per valorizzare la cultura, finanziando 12 progetti con 500 mila euro.

La rassegna stampa a cura della redazione giornalistica di Tele Dehon Vai su Facebook

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio; L'economia lombarda alla prova dei (nuovi) dazi di Trump; L'impresa di media taglia che traina il manifatturiero bresciano nel mondo nonostante dazi e credito.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Si va verso una revisione e aggiornamento del modello operativo sui mercati esteri ... Lo riporta ilgiorno.it

Brescia non risentirà troppo dei dazi: l’export vale 20 miliardi, ma ... - A Brescia, l’export verso gli States vale infatti meno dell’8%: non poco, ma imparagonabile a Firenze, 25 miliardi di export di cui oltre il 25% verso gli Usa, Modena (17,1% dell’export ... Come scrive brescia.corriere.it