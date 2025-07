San Siro vertice Sala-maggioranza | in bilico i paletti fissati dal Comune e crescono i dubbi Poco verde e meno soldi alla zona

In un clima di crescente incertezza, il futuro di San Siro si gioca tra paletti comunali e dubbi ambientali. Domani, alle 13.30, nel cuore di Palazzo Marino, i capigruppo della maggioranza si riuniscono con il sindaco Giuseppe Sala per decidere le sorti di un progetto che divide la città . La tensione è palpabile: il tempo stringe e le scelte cruciali sono ormai alle porte. La partita per il futuro del quartiere è più viva che mai.

Milano, 13 luglio 2025 – L'appuntamento è per domani, lunedì 14 luglio, alle 13.30 nell'ufficio di Giuseppe Sala a Palazzo Marino. Il sindaco ha convocato i quattro capigruppo della maggioranza di centrosinistra in Comune – Beatrice Uguccioni (Pd), Marco Fumagalli (Lista Sala), Giulia Pastorella (Riformisti) e Tommaso Gorini (Europa Verde) – per fare il punto sul dossier San Siro. I tempi stringono, la Giunta ha fissato entro il 31 luglio la scadenza per la vendita dell' attuale stadio e dell'area limitrofa a Milan e Inter, il cui obiettivo – secondo il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali presentato lo scorso marzo dai club – è realizzare un nuovo impianto dove ora ci sono il Parco dei Capitani e il parcheggio (entro il 2031) e, in una seconda fase (entro il 2035), demolire in buona parte il Meazza e rifunzionalizzarlo con attività commerciali e museali.

