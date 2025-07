Dazi c?è l?affondo di Trump | Da agosto 30% per l?Ue Puglia a rischio un miliardo

La recente decisione di Trump di imporre un dazio del 30% su tutte le importazioni europee, a partire dal 30 agosto, minaccia un impatto economico di oltre un miliardo di euro sulla Puglia. Tuttavia, la capacitĂ della regione di diversificare il suo export offre una speranza di resistenza e adattamento. Questo non vuol dire...

La capacitĂ della Puglia di diversificare il suo export la mette piĂą al riparo dai dazi del 30% decisi ieri da Trump nei confronti di tutti i Paesi europei. Questo non vuol dire,.

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Dazi Trump, quanto ci costeranno? Danni fino a 12 miliardi per l'Italia, Sud in ginocchio (non la Puglia) - Le stime - Cosa cambia (e come) per le aziende, l'analisi della Cgia di Mestre se i dazi di Trump fossero al 20%

Trump minaccia dazi al 30% contro l'Europa: l'export del Sud Italia (e della Puglia) trema - La misura potrebbe colpire in particolare le esportazioni delle regioni del Sud Italia.