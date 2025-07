Ripresi dalle telecamere sulla cima della facciata della chiesa di Santa Croce

Nel cuore di Firenze, due audaci avventurieri hanno sfidato i limiti giungendo fino alla cima della Basilica di Santa Croce, immortalati dalle telecamere e condivisi sui social. La loro impresa, un mix di coraggio e follia, ha attirato l’attenzione di cittadini e authorities. Un gesto che mette in discussione il rispetto per il patrimonio artistico e la sicurezza pubblica. La domanda ora è: quali sono le motivazioni dietro questa sfida estrema?

FIRENZE – Due figure si stagliano sulla cima della Basilica di Santa Croce, immobili accanto alla croce che domina Firenze. È sera, ma la scena viene immortalata da un video pubblicato sui social e in pochi minuti fa il giro del web. Un’impresa folle, pericolosa, forse illegale: due persone si sono arrampicate fino alla sommità della facciata della storica chiesa, rischiando la vita e mettendo a repentaglio un patrimonio artistico inestimabile. L’Opera di Santa Croce, custode del complesso monumentale, ha parlato di gesto “grave e irresponsabile” e ha annunciato c ontrolli strutturali per lunedì, con la possibilità di una denuncia formale alle autorità . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

