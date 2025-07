Il restauro di Villa Manzoni a Lecco | le facciate del cortile tornano al rosa antico dopo l’intervento di recupero

Il restauro di Villa Manzoni a Lecco rivela un affascinante ritorno alle origini: le facciate del cortile riacquistano il loro antico rosa, colore che accompagnava i ricordi di Alessandro fin dall’infanzia. Un tocco di storia e memoria si mescola alla bellezza architettonica, riportando alla luce un patrimonio che parla di sogni, scoperte e creatività. È un omaggio al passato e un invito a riscoprire le radici della cultura lecchese.

Lecco, 13 luglio 2025 – Rosa, invece che giallo. Probabilmente la stessa tinta che vedeva il piccolo Alessandro quando giocava in cortile, o da adolescente si riparava dal sole sotto gli ampi porticati durante le lunghe giornate estive, o quando da giovane ha iniziato a cimentarsi con la composizione delle sue prime opere letterarie: il Sonetto per la vita di Dante, In morte di Carlo Imbonati, Urania. Forse lo stesso colore, rosa invece che giallo, che già da scrittore affermato, lo ha aiutato a trovare ispirazione per l’Adelchi, Fermo e Lucia prima e i Promessi sposi poi, come recita una targa affissa nel primo centenario della sua nascita, nel 1885. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it