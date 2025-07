Vincenzo De Luca la cena con Giuseppe Conte | a cosa stanno lavorando

Una cena tra Vincenzo De Luca e Giuseppe Conte a Roma potrebbe rappresentare il punto di svolta per sbloccare la difficile situazione politica in Campania. Nonostante i rapporti siano sempre stati cordiali, le tensioni e le incomprensioni hanno ostacolato un dialogo costruttivo. Ora, con questa chiacchierata strategica, i due leader potrebbero trovare un'intesa che favorisca la stabilità regionale e rilanci l’azione politica del Movimento 5 Stelle. Ma cosa sta davvero preparando questa alleanza?

Un incontro che potrebbe sbloccare lo stallo in Campania, quello avvenuto tra Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca. Il leader del Movimento 5 Stelle e il presidente uscente della Regione si sono visti mercoledì sera a Roma. "Una cena importante", l'hanno definita alcune fonti al Fatto Quotidiano. Nonostante tra i due i rapporti sono sempre stati cordiali, quello della Campania era - e forse è ancora - un grosso problema. D'altronde il Movimento, in vista delle Regionali, vorrebbe giocarsela con l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, uno dei suoi big. Ancora frenato però dal veto di De Luca. E così mercoledì è andato in scena il faccia a faccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vincenzo De Luca, la cena con Giuseppe Conte: a cosa stanno lavorando

