AEW | Adam Copeland Edge torna e salva Christian dal tradimento del Patriarchy

L'epico ritorno di Adam Copeland, alias Edge, durante All In: Texas ha scosso il mondo della AEW, offrendo un colpo di scena mozzafiato. Con determinazione e coraggio, ha salvato Christian Cage dal tradimento del patriarcato, ribaltando le sorti della battaglia e riaccendendo la speranza tra i fan. In questo scenario tumultuoso, il tradimento di Nick Wayne segna una svolta inattesa, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta.

Nick Wayne tradisce il suo mentore ad All In: Texas. Adam Copeland ha fatto il suo ritorno esplosivo nella AEW durante All In: Texas, intervenendo proprio nel momento in cui Nick Wayne e gli altri membri dei Patriarchy hanno voltato le spalle a Christian Cage. Il clamoroso tradimento è avvenuto dopo che i Hurt Syndicate hanno difeso con successo i Titoli di Coppia AEW. Bobby Lashley aveva appena schienato Christian Cage per conquistare la vittoria quando Nick Wayne, Mother Wayne e Kip Sabian hanno preparato Christian per una ConChairTo. Anche gli FTR erano coinvolti nella situazione. L’intervento decisivo con “Spike”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Adam Copeland (Edge) torna e salva Christian dal tradimento del Patriarchy

Una carriera lunga 33 anni, Adam Copeland verso l’ultima corsa: “Il mio tempo sul ring sta per finire” - L’ultimo capitolo di una leggenda sta per essere scritto. Adam "Edge" Copeland, il WWE Hall of Famer ora protagonista in AEW, apre il suo cuore ai fan con parole di gratitudine e nostalgia, riflettendo su un percorso di 33 anni che ha rivoluzionato il mondo del wrestling.

