AEW | Il regno del terrore di Moxley è finito! Adam Page è il nuovo campione grazie a Danielson e Allin

L’AEW ha assistito a una battaglia epica tra Moxley e Page, un incontro che ha scritto un capitolo indimenticabile nella storia del wrestling. Tra colpi violenti, interventi decisivi e un finale sorprendente, il titolo mondiale è passato di mano in modo spettacolare. Questa serata di pura brutalità rimarrà impressa come uno dei momenti più intensi mai vissuti ad All In. La passione e l’adrenalina sono state protagoniste assolute di un evento che ha lasciato il pubblico senza fiato.

La resa del campione arriva dopo l'intervento di Danielson e Darby Allin. Adam Page ha conquistato il titolo mondiale AEW costringendo Jon Moxley alla resa in un match che passerà alla storia come uno dei più violenti mai disputati ad All In. Il campione ha battuto la mano sul ring dopo essere stato soffocato con una catena, concludendo in modo degno una serata di pura brutalità. pic.twitter.comCbuvlSFlKO —??????? (@TigerDriver81) July 13, 2025 La vittoria di Page è stata possibile grazie all'intervento decisivo di Bryan Danielson, apparso con la maschera del luchador Blue Panther, e Darby Allin, sceso dall'architrave dell'arena dopo aver promesso in un video di "togliere tutto a Moxley".

