AEW | Finisce i dominio di Mercedes Mone Toni Storm la batte con un bacio ad All In

una vittoria memorabile per Toni Storm, che ha dimostrato tutto il suo valore e determinazione. Con un audace bacio alla campionessa, Storm ha concluso un duello epico e segnato un nuovo capitolo nella storia della AEW. La scena si chiude con l'augurio di assistere a sfide ancora piĂą emozionanti e sorprendenti nel futuro del wrestling.

Toni Storm interrompe l’imbattibilitĂ della TBS Champion. Per la prima volta dal suo arrivo nella AEW, Mercedes Mone ha dovuto accettare la sconfitta. Toni Storm è emersa vittoriosa ad All In, sconfiggendo la Mone dopo una devastante avalanche Storm Zero. La TBS Champion aveva dimostrato grande resistenza durante il match, riuscendo a rialzarsi dopo ben tre Storm Zero consecutive, ma la mossa finale eseguita dalla vetta del ring si è rivelata fatale. Si tratta della prima sconfitta di Mercedes Mone in AEW dal suo debutto. TONI STORM DEFEATS MERCEDES MONÉ IN AN AMAZING MATCH! SHE GIVES MERCEDES HER FIRST EVER LOSS IN AEW! THESE WOMEN ARE LEGENDS! #AEW #AEWAllInTexas pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Finisce i dominio di Mercedes Mone, Toni Storm la batte con un bacio ad All In

