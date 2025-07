Coltellate in strada a Milano Arresto convalidato per i due adolescenti la vittima 32enne è ancora in gravi condizioni

Una tragica notte a Milano sconvolge la città: due adolescenti, accusati di tentato omicidio e rapina aggravata, hanno colpito uno psicologo 32enne con una coltellata in viale Fulvio Testi. La vittima è ancora in gravi condizioni, mentre i giovani sono stati arrestati e il loro fermo è stato convalidato. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sull'età della violenza. La giustizia farà il suo corso, ma il dolore resta palpabile.

Milano, 13 luglio 2025 – Convalidato l’arresto dei due sedicenni accusati di tentato omicidio e rapina aggravata ai danni dello psicologo trentaduenne raggiunto da un fendente nella parte bassa della schiena la notte tra martedì e mercoledì in viale Fulvio Testi, mentre tornava da un concerto insieme al fratello. I due restano quindi nel carcere per minorenni Beccaria, dove già si trovavano in stato di fermo. Entrambi nati in Italia (uno figlio di genitori nordafricani, l’altro con padre italiano) sono residenti a Cinisello con le famiglie anche se, da quanto è emerso, vivono spesso fuori casa appoggiandosi ad amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltellate in strada a Milano. Arresto convalidato per i due adolescenti, la vittima 32enne è ancora in gravi condizioni

