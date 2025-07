Temptation Island in orbita | è share-terremoto

Temptation Island conquista ancora una volta il pubblico, confermandosi come il protagonista indiscusso della prima serata televisiva. Con oltre 3,6 milioni di spettatori e picchi fino a 4,3 milioni, il reality di Filippo Bisciglia continua a catturare l’attenzione, soprattutto tra i più giovani, con un sorprendente 53.77% di share tra i 15-34enni. Un successo che, di certo, lascia il segno, e non sembra destinato a fermarsi.

Continua il successo di Temptation Island. Il secondo appuntamento, andato in onda giovedì in prima serata su Canale 5, cresce e si conferma leader della prima serata con una media di 3.697.000 spettatori e il 29.64% di share, che sale al 37.1% sul target commerciale. Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.300.000 di spettatori e del 40% di share. Numeri record tra i giovanissimi: 53.77% di share tra i 15-34enni e il 61.5% di share tra i 15-19enni. Numeri ancora migliori rispetto alla prima puntata dello show, andato in onda giovedì 3 luglio, che ha conquistato 3.452. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Temptation Island in orbita: è "share-terremoto"

In questa notizia si parla di: share - temptation - island - orbita

Ascolti tv ieri sera, boom per Temptation Island con 3,7mln di spettatori e uno share del 29.6%, ecco i dati Auditel del 10 luglio 2025 - ascolti tv ieri sera, con Temptation Island che ha fatto il botto, conquistando 37 milioni di spettatori e uno share record del 29,6%.

Temptation Island in orbita: è share-terremoto; Mediaset vola coi maranza: un clamoroso caso al mattino; Edi Rama di nuovo in ginocchio davanti a Meloni | .it.

Temptation Island, nuovo record di ascolti per la seconda puntata: ecco i dati - Temptation Island con la seconda puntata cresce e segna un nuovo record: 29. Secondo msn.com

Temptation Island vola negli ascolti e raddoppia la messa in onda - A testimoniare il successo, arriva una notizia che farà felici tutti gli appassionati: Temptation Island raddoppia la messa in onda. Scrive comingsoon.it