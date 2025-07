la via dello sport il pallone di ranieri

Scopri il cuore pulsante di una terra ricca di speranze e sfide, attraverso gli occhi di Ranieri Salvini. Con “La via dello sport. Una storia nelle baraccopoli sudafricane”, il giovane fiorentino ci guida in un viaggio emozionante tra le strade di Lwandle, dove il calcio diventa simbolo di rinascita e solidarietà. Un racconto intenso che ispira e tocca l’anima, e che ora prende vita nella presentazione alla Villa Merlo Bianco.

Un libro per raccontare l’esperienza in Sudafrica, in mezzo alle persone che vivono nelle baraccopoli di Città del Capo, a Lwandle. È una storia intensa, quella del fiorentino Ranieri Salvini, classe 1999, che ha voluto mettere nero su bianco nelle pagine di ‘La via dello sport. Una storia nelle baraccopoli sudafricane’, con la prefazione di Padre Bernardo Gianni. Un libro, appena uscita, che Salvini presenta alla Villa Merlo Bianco giovedì 17 luglio alle 10. È proprio Ranieri a raccontarci che "attraverso il calcio ho avuto modo di immergermi in una cultura come non mi era mai successo. Ogni giorno vivevo esperienze particolari che non tutti possono fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it