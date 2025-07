Continua la caccia al libro usato ma c’è il problema del QR code

Reggio Emilia, 13 luglio 2025 – Sono da poco terminati gli esami nelle scuole ed è già è partita la caccia al libro usato. Ma c'è un ma, che va conosciuto. I libri usati, seppur molto utili, a volte intonsi, allo scadere dell'anno in corso, non sono utilizzabili a settembre, per la veste digitale e per tutta la parte 'liquida' (con videoletture, recitazioni di poesie, brani di autori o parti importanti per altre specificità.). Cosa significa? Che, spesso, quando si tratta di utilizzare il testo informatico o tramite QR code una parte di testo (che non è sul cartaceo) non si legge più, poiché è già stato utilizzato dallo studente dell'anno scolastico precedente e quella parte va recuperata in altro modo.

