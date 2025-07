Bolognese gas ai lavori Settembre senza cantieri rientro soft dalle ferie

Firenze si prepara a un settembre senza cantieri, un ritorno alle routine più soft dopo l'estate turbolenta. La città, da sempre crocevia di bellezze e sfide, si appresta a riaccogliere residenti e visitatori con un volto più tranquillo e accogliente. Con un piano studiato per ridurre al minimo i disagi, il Comune promette di restituire alla via Bolognese la sua vitalità. E ora, ci chiediamo: sarà davvero così?

Firenze, 13 luglio 2025 – Un avvio d’estate con le auto prima incolonnate e, nei giorni a seguire, ’smarrite’ nei dedali delle viuzze della collina nord della città ha creato una robusta onda i polemiche che forse ora, con l’annuncia di Palazzo Vecchio, andrà a perdere forza. Con uno sprint studiato a tavolino e concordato con le ditte l’amministrazione comunale ha infatti annunciato che il cantierone di Publiacqua sulla via Bolognese terminerà prima del 10 di settembre, data inizialmente fissata. Quanto prima? Almeno una decina di giorni, si fa sapere dal Comune. Potrebbe significare poca cosa ma in realtà, guardando il calendario l’ultimo fine settimana ’tosto’ per le ferie coincide proprio con la fine di agosto (sabato 30 e domenica 31). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bolognese, gas ai lavori. Settembre senza cantieri, rientro soft dalle ferie

In questa notizia si parla di: bolognese - settembre - lavori - cantieri

Publiacqua: nuovi cantieri in via Bolognese, chiusura a tratti fino al 10 settembre - A partire da oggi, via Bolognese si prepara a diventare un cantiere vivo e pulsante. Publiacqua avvia una serie di interventi essenziali per migliorare il servizio idrico, con chiusure a tratti fino al 10 settembre.

8 LUGLIO – AL VIA L’ULTIMA FASE DEI LAVORI PNRR IN VIA BOLOGNESE (FIRENZE) Dalle ore 00.00 dell’8 luglio alle ore 24.00 del 10 settembre, i lavori interesseranno via Bolognese, nel tratto compreso tra via Salviati e il civico 269/A, in località La Las Vai su Facebook

Bolognese, gas ai lavori. Settembre senza cantieri, rientro soft dalle ferie; Lavori in via Bolognese, il cantiere non si ferma per il Musart: no stop fino a settembre; Chiuso tratto di via Bolognese, impatto su traffico e percorsi alternativi / FOTO.

Bolognese, gas ai lavori. Settembre senza cantieri, rientro soft dalle ferie - Ergo si presume che il traffico della città tornerà più o meno a pieno regime proprio dal 1° settembre. Segnala lanazione.it

Lavori in via Bolognese: cantiere no stop fino a settembre - Proseguono le attività sulla Sp 130 di Monte Morello, sia al km 7 in località Le Torricelle, dove ci si accinge a completare la paratia di micropali, sia al km 11 in località Gualdo, dove si è ... Scrive nove.firenze.it