Tari sociale a Bolano Il Comune ripristina l’esenzione totale

Il Comune di Bolano dà un segnale forte di solidarietà e attenzione alle fasce più deboli, ripristinando l’esenzione totale della Tarip. Dopo una decisione significativa del Consiglio comunale, le famiglie in difficoltà potranno godere di un sollievo economico importante, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024. Una misura che rafforza il senso di comunità e supporta chi naviga in acque agitate.

Via libera dal Comune di Bolano al ripristino dell’esenzione totale della Tarip, la tariffa sui rifiuti, a favore delle fasce deboli della popolazione. Nei giorni scorsi, il Consiglio comunale ha approvato una modifica al Regolamento della tariffa rifiuti puntuale che, operando retroattivamente dal 1° gennaio, ripristina l’esenzione totale prevista dal Comune fino al dicembre 2024 e cancellata dal decreto del governo che aveva introdotto lo sgravio automatico di una quota limitata al 25% del dovuto. L’obbiettivo del Comune è stato quello di attenuare gli effetti della crisi economica sulle famiglie più fragili e soprattutto di sanare la stortura delle nuove norme dello Stato con cui si introducevano agevolazioni automatiche sulle bollette dei rifiuti urbani pari al 25% del dovuto ponendone il costo a carico degli altri contribuenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tari sociale a Bolano. Il Comune ripristina l’esenzione totale

In questa notizia si parla di: comune - esenzione - totale - bolano

Bus gratuito per chi accompagna a scuola bambini e bambine; Tari 2025, come ottenere riduzioni ed esenzioni per pagare meno; Dehors, cambiano regolamento e tariffe.

Bolano conferma anche per quest’anno l’esenzione dal pagamento ... - Il Comune di Bolano conferma anche per quest’anno l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione aree e spazi pubblici per le attività di ristorazione e somministrazione cibi e bevande. Riporta lanazione.it

Il Comune di Bolano assume - la Nazione - Il Comune di Bolano ha lanciato due concorsi per rimpinguare l’organico comunale nell’ambito del programma triennale dei fabbisogni ... Secondo lanazione.it