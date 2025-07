WWE | Seth Rollins si infortuna a Saturday Night’s Main Event si teme lungo stop

Seth Rollins, l’arcitetto della nuova stable WWE e detentore della valigetta Money in the Bank, ha subito un grave infortunio al ginocchio durante Saturday Night’s Main Event. Questo incidente rischia di sconvolgere i piani della federazione, mettendo a repentaglio le ambizioni future e la storyline della compagnia. La WWE si trova ora di fronte a una sfida cruciale: rivedere drasticamente le strategie per mantenere alta la tensione e l’interesse dei fan.

