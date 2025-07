RISULTATI | WWE Saturday Night’s Main Event del 12.072025

La serata di WWE Saturday Night’s Main Event del 7 dicembre 2025 ha regalato emozioni forti e incontri imperdibili. Tra scontri per il titolo mondiale e sfide epiche, i fan sono rimasti incollati agli schermi, assistendo a momenti di pura adrenalina e sorprese inaspettate. Ecco tutti i risultati di uno degli eventi più attesi dell’anno, che ha scritto un’altra pagina avvincente nella storia del wrestling. Ma chi ha trionfato? Scopriamolo insieme!

Ecco i tutti i risultati dello speciale televisivo della WWE Saturday Night's Main Event, che vedeva questa notte diversi match importanti, tra cui quello per il titolo del mondo tra Gunther e Goldberg, che ha calamitato le attenzioni del pubblico. Singles Match Randy Orton (wJelly Roll) batte Drew McIntyre (wLogan Paul). WWE United States Title Match Solo Sikoa (c) batte Jimmy Uso. Singles Match LA Knight batte Seth Rollins (wPaul Heyman) con un infortunio di Rollins che ha pregiudicato il match. WWE World Heavyweight Title Match Gunther (c) batte Goldberg per sottomissione. Lo show è stato trasmesso dalla TV americana negli Stati Uniti mentre negli altri paesi è disponibile gratuitamente in streaming.