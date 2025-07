programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Se sei appassionato di programmi di Italia 1 e vuoi essere sempre aggiornato su cosa vedere oggi in diretta TV e streaming, sei nel posto giusto. Qui troverai la guida completa con gli orari e i contenuti in onda, per non perdere nemmeno un momento delle tue trasmissioni preferite. Scopri tutto sulla programmazione di oggi e preparati a vivere una giornata ricca di intrattenimento e novità !

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 13 Luglio 2021. Mattina. 07:47 - The looney tunes show i - 2 La serie ruota attorno alla vita di Bugs Bunny e Daffy Duck, e ai vari personaggi di Looney Tunes e Merrie Melodies che incontrano durante la storia 08:35 - The Middle Frankie vorrebbe un letto nuovo ma Mike, come sempre, e' restio ai cambiamenti VISIONE ADATTA A TUTTI 09:07 - The Middle La sfortuna Frankie cerca una badante per zia Edie, Mike ha problemi con il padre e Axl e' sconcertato dal fatto che il suo amico Darrin andra' al ballo con sua sorella Sue VISIONE ADATTA A TUTTI 09:33 - The Middle Mike scopre che Frankie usa Brick per scoprire le malefatte di Sue e Axl VISIONE ADATTA A TUTTI 10:05 - THE BIG BANG THEORY Il programma dei ragazzi di trascorrere l'estate al Polo Nord per lavoro fa rivalutare a Penny i suoi sentimenti per Leonard VISIONE ADATTA A TUTTI 10:30 - THE BIG BANG THEORY Sheldon va in Texas, deluso dai suoi amici che hanno alterato i risultati dell'esperimento nell'Artico VISIONE ADATTA A TUTTI 10:56 - Due uomini e 12 Alan fa di tutto per riuscire a fare un bel regalo a Lyndsey per il suo compleanno VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:27 - Due uomini e 12 Charlie fa una visita dalla dottoressa Freeman per ottenere aiuto nell'affrontare la separazione da Courtney VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:53 - Due uomini e 12 Alan si lascia sopraffare dai suoi sospetti paranoici e sospetta che Charlie e Lyndsey stiano diventando un po' troppo amichevoli l'uno nei confronti dell'altra VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:54 - Mondiale per Club Show Sintesi, highlights, interviste delle partite del Mondiale per club Pomeriggio.