Ippodromo | Noi coerenti sulla Variante

L’area ippodromo si trasforma, sfidando le critiche e aprendo nuovi orizzonti per lo sviluppo urbano. I consiglieri dem ribadiscono la coerenza della variante, che distingue tra strutture sportive e foresterie, offrendo opportunità di innovazione e crescita. Una decisione che segna una svolta, dimostrando come un’amministrazione possa navigare a vista senza perdere di vista il futuro. E questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo per la città.

"Altro che responsabilità, questa amministrazione naviga a vista". I consiglieri comunali dem rispondono alle critiche dei gruppi di maggioranza rispetto all’avvio del procedimento per la variante urbanistica dell’ area ippodromo. Questa variante separa le strutture dell’area sportiva dalle 167 foresterie, che finora erano vincolate ad essere usate esclusivamente per attività ippiche. La variante è stata discussa in consiglio comunale e i consiglieri di opposizione si sono astenuti e L’a hanno spiegato i motivi. "Ci siamo astenuti non per ambiguità, ma come preciso atto di responsabilità. È stato il centrosinistra ad avviare e portare a termine nel 2023 il procedimento per la decadenza e revoca della concessione, che sarebbe altrimenti durata altri 70 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ippodromo: "Noi coerenti sulla Variante"

