Giancarlo Giorgetti striglia le banche | Ora tocca a loro

Giancarlo Giorgetti si rivolge direttamente al cuore del sistema bancario, richiamandolo alle sue responsabilità. Dopo anni di impegni da parte dello Stato, ora è il momento che le banche tornino a fare ciò che sanno meglio: raccogliere e tutelare il risparmio dei cittadini. È una sfida cruciale per il futuro economico del Paese, e la palla passa nelle loro mani per riscrivere un nuovo capitolo di fiducia e stabilità.

Ieri davanti all’assemblea dell’Abi, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, noto per la sua poca voglia di parlare specie in pubblico, ha deciso di cambiar registro lanciando un monito e un forte appello al gotha bancario. «In questi anni il governo e il Mef hanno fatto la loro parte e ora mi attenderei che le banche approfittino di questo quadro mutato e tornino a fare di nuovo le banche, raccogliendo e tutelando il risparmio, e guadagnando sul classico margine d’interesse» ossia facendo meno leva sulla gestione patrimoniale. E poi è arrivato l’affondo del ministro che ha scosso la platea completamente sold-out: «Il rafforzamento delle banche italiane negli ultimi 15 anni non si è sempre tradotto in condizioni favorevoli del credito, ma al contrario nella contrazione dell’erogazione alle imprese» ha affermato Giorgetti aggiungendo che «nell’ultimo decennio si è assistito a un progressivo e deciso rafforzamento del settore bancario italiano, reso possibile da un lato spinto dall’azione sinergica di un percorso di interventi legislativi e dal sostegno pubblico, ma l’economia» ha sottolineato il numero uno di via XX Settembre, «non cresce grazie al risparmio in sé, ma per come e quanto viene raccolto e poi prestato ed investito per elevare il beneficio per l’intera economia». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it