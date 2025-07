Omicidio a Marotta i piccoli accolti dalla vicina | La figlia di Kenia diceva | hanno sparato alla mamma

Un'ombra di terrore ha squarciato la tranquilla festa a Marotta, lasciando nel cuore di adulti e bambini un ricordo indelebile di paura. Mentre i colpi rimbombavano nell'aria, la vicina Doriana Cenci ha deciso di alleviare il panico portando i piccoli nel suo nido di sicurezza. Una tragedia che scuote la comunità e ci invita a riflettere sulla fragilità di momenti di gioia intercettati dalla violenza.

Pesaro, 13 luglio 2025 – Tre colpi, poi il panico. I bambini urlano, le mamme scappano. Quella che doveva essere una festa si trasforma in un incubo. A un centinaio di metri dalla casa in cui si è consumato il delitto, abita Doriana Cenci, la nonna di uno dei piccoli invitati. Era a casa quando ha sentito gli spari. Poco dopo si è ritrovata il salotto pieno di bambini spaventati e donne sotto shock. “Portiamoli da me”, ha detto. E così ha fatto. L’abbiamo incontrata il giorno dopo, ancora agitata, ma lucida nel ricostruire tutto. Omicidio Marotta Mondolfo Compleanno Bambini Nonna Morta Griselda Cassia Nunez,Figlia Kenia Cassia Vaca Spravissuta Omicda Spingardi Sandrino Sandro Facciata della Casa Frontale con Auto,Sangue e esIgilli Allingresso e Finestre Signora Cenci, dove si trovava quando ha sentito gli spari? “Ero in giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Marotta, i piccoli accolti dalla vicina: “La figlia di Kenia diceva: hanno sparato alla mamma”

In questa notizia si parla di: omicidio - marotta - accolti - vicina

Omicidio a Marotta, spari alla festa di compleanno di una bambina: uccide la cognata e ferisce la madre della festeggiata - Un pomeriggio di festa si trasforma in tragedia a Marotta, dove un uomo armato di pistola ha aperto il fuoco durante una celebrazione di compleanno, portando morte e terrore tra i bambini e le famiglie presenti.

Uccide la cognata alla festa della nipote, cosa c'è dietro l'omicidio: le liti, le case vicine e le lamentele per i rumori - Lo avrebbe detto durante l'interrogatorio in caserma dei carabinieri a Fano (Pesaro Urbino) Sandro Spingardi, 70 anni, ora in ... Riporta msn.com

Marotta, 70enne spara a una festa di compleanno: morta la cognata di 44 anni - Il 70enne sarebbe entrato in casa durante i festeggiamenti e dopo aver aperto il fuoco si sarebbe barricato ... Scrive tg24.sky.it