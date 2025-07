Una foresta nel letto del torrente

Una singolare einsolita scena si presenta nel torrente Agna a Fognano: una foresta spontanea blocca il corso delle acque, minacciando l’ecosistema locale. La questione, sollevata dal consigliere Michael Paperetti di “Noi per Montale”, sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. Dalle segnalazioni degli abitanti della frazione emerge un problema che richiede interventi urgenti per salvaguardare il fiume e la comunità. È fondamentale trovare una soluzione condivisa per ripristinare l’equilibrio naturale del territorio.

"Dentro un tratto del torrente Agna a Fognano è cresciuta una foresta di vegetazione spontanea che ostruisce il flusso delle acque ". La denuncia viene dal consigliere comunale Michael Paperetti del gruppo di centrodestra " Noi per Montale " che, insieme agli altri consiglieri del gruppo, ha presentato un' interpellanza che sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. "Dalle segnalazioni ricevute dagli abitanti della frazione che ci hanno contattato – dichiara Paperetti (in foto) – si evidenzia che il letto del torrente Agna, nei pressi della farmacia, dove via Alessandro Volta interseca via Antonio Gramsci, vi è una situazione critica, visto che all'interno dell'alveo è presente una sorta di foresta.

