WWE | La federazione ritira un titolo durante l’ultimo PLE?

Durante l’evento, un momento sorprendente ha scosso gli appassionati: la federazione ha deciso di ritirare un titolo importante, lasciando il pubblico senza parole. L’ultima puntata di NXT The Great American Bash ha regalato emozioni intense e colpi di scena inaspettati, consolidando ancora di più il suo posto come uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del wrestling. Ma cosa si cela dietro questa decisione? Scopriamolo insieme.

Nella giornata di ieri è andato in onda l’ultimo Premium Live Event targato NXT, The Great American Bash che ha visto Ethan Page sconfiggere in una lotta senza quartiere Ricky Saints, Je’Von Evans fregare il gigante Jasper Troy con una vittoria di rapina, Oba Femi mantenere l’NXT Title dall’assalto di Yoshiki Inamura nonostante le scorrettezze di Josh Briggs e tanto altro ancora L’NXT Heritage Cup Però durante l’evento vi è stato un altro segmento riguardante un titolo del brand, l’NXT Heritage Cup detenuto da Channing “Stacks” Lorenzo da 19 giorni. Nel corso del PPV in vista del loro incontro nella prossima puntata di NXT che chiuderà questa faida familiare, l’avvocato Luca Crusifino, il campione Channing Lorenzo e il Don Tony D’Angelo hanno avuto l’occasione di parlare del loro match imminente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net