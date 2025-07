Saluti romani e bracci tesi al funerale L’addio nostalgico nel Duomo di Monza scatena le polemiche | Scene disgustose

Una cerimonia che avrebbe dovuto essere un tributo intimo si trasforma in un dramma pubblico, tra saluti romani e bracci tesi, sollevando polemiche e condanne. Al centro, il Duomo di Monza diventa teatro di scene che hanno scosso l’opinione pubblica, rivelando tensioni profonde e ricordi controversi. Un momento che, più che celebrare un addio, accende il dibattito sul passato e il presente del nostro Paese.

Monza, 13 luglio 2025 – Un centinaio di persone, tanti capelli grigi, il Duomo di Monza scelto per una cerimonia particolare: un secondo funerale nella sua cittĂ di origine, come lui stesso aveva chiesto. Braccia tese. La “chiamata del presente“. Un bandierone con riprodotta al centro in bianco su campo rosso la runa di Odal: un rombo con i lati inferiori allungati simbolo di Avanguardia Nazionale, organizzazione neofascista (e golpista) disciolta formalmente nel 1976 per effetto della Legge Scelba. Davide Cattaneo, deceduto settimana scorsa a 68 anni in Scozia dove era da tempo riparato ed era stato accolto in un clan, in gioventĂą aveva contribuito a fondare il gruppo di Monza di Avanguardia Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it