La Cassazione dà torto al Comune | L’Asl non deve pagare l’Imu

La recente decisione della Cassazione mette fine a un lungo contenzioso tra il Comune di Calenzano e l'Azienda Usl Toscana Centro, stabilendo che quest'ultima non deve pagare l’IMU per l’immobile di via Salvanti. La sentenza, che riguarda l’anno 2016, rafforza i diritti delle istituzioni sanitarie e chiarisce le responsabilità fiscali in situazioni di occupazione temporanea. Una vittoria importante che potrebbe influenzare altri casi simili in tutta Italia.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale presentato dal Comune di Calenzano contro l' Azienda Usl Toscana Centro in merito al pagamento dell' Imu, per l'anno 2016, per l'immobile di via Salvanti che ora ospita il Servizio prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro. La vicenda prende le mosse diversi anni fa con l'occupazione, nel dicembre 2015, dell'immobile, all'epoca vuoto, da parte di una cinquantina di persone, fra cui diversi minori, reduci da uno sgombero a Novoli. L'allora sindaco Alessio Biagioli e l'assessore alle Politiche abitative Enrico Panzi avevano da subito provato a far cessare l'occupazione che però era proseguita, fino al febbraio successivo.

