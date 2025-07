Trump la confusione come metodo politico

Trump e la sua strategia del caos come metodo politico, continuano a scuotere le fondamenta dell’economia globale. L’ultimo ultimatum, con i dazi al 30% sull’Europa, rappresenta un nuovo capitolo di tensione commerciale che potrebbe avere conseguenze devastanti per l’Italia e il mercato occidentale. Ma come dobbiamo interpretare questa escalation? E quali sono le mosse più intelligenti per tutelare gli interessi nazionali in questo gioco di potere?

L'ennesimo ultimatum sposta il D-Day al primo agosto. La minaccia di giornata – pubblicata su Truth ieri e condita coi soliti toni da saloon che abbiamo nostro malgrado imparato a decifrare – fissa al 30% i dazi trumpiani sull'Europa. Una tragedia per il commercio comunitario, e ancor più per l'economia italiana, che rischia uno sprofondo rosso senza precedenti. Ora: come dobbiamo interpretare questo nuovo attacco al mercato occidentale? E, soprattutto, quali possibilità abbiamo davvero di contrastarlo? Di tutti i concetti che definiscono l'azione internazionale degli Stati Uniti sotto Donald Trump, uno domina con prepotenza: la confusione.

